Зірка "Холостяка" Макс Михайлюк показав домашню ідилію разом зі своєю коханою моделлю Дариною Хлистун

Як повідомляє Politeka.net, один з головних красенів країни опублікував спільне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На ньому щаслива парочка позує на дивані. Макс Михайлюк зробив селфі, коли дівчина притулилася до нього, обхопивши руками за плечі.

Варто відзначити, що зараз Макс Михайлюк досить рідко викладає в соцмережі кадри зі своєю дівчиною, в основному профілі і зовсім важко знайти їх спільні знімки. Намагаючись стримати хвилю критики, зірка ділитися фото в сторіз, де немає можливості прокоментувати. Незважаючи на це, шанувальники діляться кадрами і висловлюють свою думку на фанатських сторінках. Так і зараз дехто поскаржився, що молоді люди не зовсім гармонійно виглядають разом:

"На тлі його як дитина, як тато з дитиною 😂"; "які ви красиві і хороші ❤️❤️❤️"; "Таке відчуття, що їй 13 років"; "красива пара"; "одружуйся"; "вони не підходять один одному"; "не кажіть дурниці: тато з донькою. Дурниці брати участь в шоу Холостяк маючи за спиною наречену"; "Донечка?".

Раніше в соціальній мережі з'явилися кадри, як Макс Михайлюк і Дарина Хлистун розважилися в літаку. Нещодавно уряд України відкрив повітряне сполучення з іншими країнами, і красень-пілот тут же піднявся зі своєю коханою в небо.

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