Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, розповіла про знайомство з чоловіком

Будучи затребуваною моделлю, дівчина намагається якомога частіше публікувати частину своїх відзнятих кадрів для глянців в соціальній мережі на своїй сторінці в Instagram, при цьому вона досить часто вражає фанатів неймовірним виглядом. Багато хто вважає, що модель виглядає помітно молодше свого віку і часто називають її дитиною.

Сама дівчина на критику ніяк не реагує ,а ось на питання користувачів мережі Instagram відповідає охоче. Так, нещодавно вона вирішила відповісти на найбільш інтригуючі теми в розділі Сторі, серед яких було питання про відносини з новим коханим. Як відомо, ним став екс-холостяк, молодий пілот Макс Михайлюк, який фактично відразу після проекту розлучився з обраницею і знайшов собі нове кохання.

Дарина ж зазначила, що познайомилася з Максом буденно - він просто написав їй в соціальній мережі, після того, як вона підписалася на його профіль.

Ми також писали, що після розставання з Дашею Ульяновою - переможницею проекту "Холостяк", чоловік фактично відразу ж знайшов собі "заміну". 25-річна популярна модель Дарина Хлистун привернула увагу до себе незвичайною зовнішністю і стильною фігурою.

Дівчина намагалася якомога довше приховувати факт своїх відносин від користувачів в соціальних мережах, щоб уникнути хвилі критики. Після офіційної заяви на фан-акаунтах холостяка почали з'являтися фото з побачень пари. Такі ж кадри були опубліковані пару годин тому.

Справа в тому, що Макс і Дарина вирушили на Західну Україну, де відмінно провели час, політавши на повітряній кулі. У мережі не всі оцінили домашній вигляд моделі і пілота, хтось і зовсім написав безліч їдких слів на адресу пари, інші ж користувачі були раді за пару і написали, що вони дуже красиві.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

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