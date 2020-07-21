Известная модель, ангел «Victoria’s Secret» Эльза Хоск удивила поклонников необычным нарядом

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в весьма необычном образе, передает Politeka.net. Красотка прогуливалась по улице. На ней было надето мини-платье, которое оголило ее невероятно красивые длинные ножки. Кроме этого, модель засветила свою грудь, которая была спрятана в соблазнительное бюстье. Сверху красотка набросила черный пиджак.

Но особой оригинальности фото и образу Эльзы придали сапожки, которые было странно увидеть на девушке в летнюю пору. Впрочем, звезду Victoria’s Secret это не смущало, как и ее поклонников, которые оставили под фото множество приятных слов.

«Красивое платье», «Оглушающая», «Такие крутые ботинки», «Барби», «Лучшая модель», «Мое все», «Вау, какая красотка», «Так красиво», «Ты нежная», «Солнышко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск покорила поклонников молодым телом в зеленом бикини. Жаркая блондиночка засветила все свои самые сладкие места, ведь купальник лишь подчеркнул ее невероятную красоту.

Кроме этого, недавно модель подразнила фанатов, показав, что она питается не одними овощами. Девушка сидела в кафе, а в руках у нее красовался кусок пиццы.

Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск похвасталась пикантными кадрами в ванной: «Ангел!».