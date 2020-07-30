Популярная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, вышла прогуляться на улицу, забыв надеть белье
Как передает Politeka.net, серия фотографий с прогулки появилась на странице в Инстаграм. Хоск надела черные плотные штаны и обтягивающую светлую водолазку с голой спиной. Под низ Эльза не стала надевать лифчик, правда, забыла учесть, что через светлую ткань ее «близняшки» будут сильно выпирать.
Так и случилось. Модель гуляла по улицам, смущая прохожих своей торчащей грудью. Стоит отметить, что выглядела Хоск очень соблазнительно.
За час ее пост собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Я люблю твой наряд! Откуда твои штаны?», «Одержимая Эльза», «Ребенок вернулся!», «Сейчас ты в Нью-Йорке?», «Великолепная королева», «Вау Эльза отличная фигура», «Вам не жарко в этой одежде?», «Маленькая мисс Солнышко», «Вы совершенны!», - пишут пользователи сети.
Бузова сняла белье, максимально привлекая внимание к новой песне: "Мне, как женскому психологу..."
Счета украинцев опустошаются после общения с "операторами", детали ЧП: "Звонят с номера ПриватБанка и..."
Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы"
Онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать..."
Ранее мы писали, что нежная и несравненная Эльза Хоск поделилась фотографией, на которой предстала без макияжа. Красотка сделала селфи, показав свою натуральную красоту.
«Мой цвет волос нуждался в обновлении, поэтому я помогла им при помощи жемчужно-серебристой обработки», — говорится в сообщении.
Напомним, что роскошная Эльза Хоск обольстила прекрасными видами в мини-бикини: "Жаркая блондиночка".
Как сообщала Politeka, нежная Эльза Хоск продефилировала в мини, ошеломив длиной ног: «Вау, какая».
Также Politeka писала, что Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».