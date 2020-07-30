В такой одежде видно все

Популярная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, вышла прогуляться на улицу, забыв надеть белье

Как передает Politeka.net, серия фотографий с прогулки появилась на странице в Инстаграм. Хоск надела черные плотные штаны и обтягивающую светлую водолазку с голой спиной. Под низ Эльза не стала надевать лифчик, правда, забыла учесть, что через светлую ткань ее «близняшки» будут сильно выпирать.

Так и случилось. Модель гуляла по улицам, смущая прохожих своей торчащей грудью. Стоит отметить, что выглядела Хоск очень соблазнительно.

За час ее пост собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я люблю твой наряд! Откуда твои штаны?», «Одержимая Эльза», «Ребенок вернулся!», «Сейчас ты в Нью-Йорке?», «Великолепная королева», «Вау Эльза отличная фигура», «Вам не жарко в этой одежде?», «Маленькая мисс Солнышко», «Вы совершенны!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что нежная и несравненная Эльза Хоск поделилась фотографией, на которой предстала без макияжа. Красотка сделала селфи, показав свою натуральную красоту.

«Мой цвет волос нуждался в обновлении, поэтому я помогла им при помощи жемчужно-серебристой обработки», — говорится в сообщении.

Напомним, что роскошная Эльза Хоск обольстила прекрасными видами в мини-бикини: "Жаркая блондиночка".

Как сообщала Politeka, нежная Эльза Хоск продефилировала в мини, ошеломив длиной ног: «Вау, какая».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».