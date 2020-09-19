Російська актриса і телеведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, порадувала шанувальників яскравим фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала коротке відео в режимі бумеранг, на якому вона блиснула своїми стрункими ніжками. Кошкіна була одягнена в коротку смугасту сукню. Вона виляла стегнами і піднімала руки вгору, в результаті чого плаття задиралося. По відео видно, що Яна дуже худа дівчина.

Нагадаємо, що про Яну Кошкіну заговорили після того, як в мережі з'явилися чутки про її роман з відомим коміком Гаріком Харламовим. Кошкіну нібито бачили з артистом на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Самі зірки роман заперечують.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна знаходиться на відпочинку, звідки ділиться спокусливими знімками. Днями красуня приголомшила мережу відвертим кадром без ліфчика. Кошкіна була в басейні. Вона повернулася до камери спиною і зняла ліфчик, підкинувши його вгору. Шанувальники змогли в подробицях розгледіти ідеальну фігурку Яни і спокусливі вигини її тіла.

Крім цього, нещодавно Кошкіна позувала біля басейну. Вона лежала, виставивши всі свої принади на загальний огляд. Телеведуча грілася на сонечку, забувши про все на світі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна блиснула достоїнствами в міні-бікіні:"Гарік в кущах сховався".

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