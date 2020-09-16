30-річна актриса і телеведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала розкішною фігурою
Як передає Politeka.net, свіже фото з відпочинку дівчина опублікувала у себе в Instagram. Яна вирушила відпочивати, про що розповіла своїм підписникам. Перший день красуня провалялася в готельному номері, а тепер, судячи з усього, вирішила вийти до басейну, щоб позасмагати.
На фото Кошкіна позувала в спокусливому червоному бікіні. Вона пікантно розляглася біля басейну і грілася на сонечку, хвалячись своїми апетитними формами.
«А все вже...Треба було раніше", - підписала фото красуня.
Всього за годину пост красуні зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів, але не обійшлося і без негативних відгуків.
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"Яна, ти правда тупа? Або це ролі такі дістаються?) не гнівайся)", "кажуть, що люди це місце обгородили і тепер носять квіти, як місце лежбища і засмаги богині краси", "шикарний вигляд, Янка-мавпочка", "А Гарік он в кущах сховався)))», «Яна, ти хороша) правда) чесно чесно) але як актриса не дуже)», «прилягти б поруч)», «Боже... гарнаа», «Красатуля!» ,- пишуть користувачі мережі.
Як відомо, Харламову активно приписують роман з Кошкіною. Його нібито бачили з нею на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Самі зірки роман заперечують.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна полонила смачними формами в непристойному декольте:"Богиня".
Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "хижому" пеньюарі:"Шик, блиск, розпуста".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися.