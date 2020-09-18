Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе максимально близько

Як повідомляє Politeka.net, колаж з фотографіями акторів, які зіграли з нею у фільмі, Мер'єм опублікувала у себе в Instagram. За словами актриси, зовсім скоро фільм з її участю вийде в Туреччині, після чого його можна буде побачити у всіх кінотеатрах.

На постері крім Мер'єм були зображені ще троє акторів: два красивих бородатих чоловіки і одна актриса. Узерлі на фото спокусливо зачесала волосся і сміливо дивилася в кадр.

"Красиві фото", "о, хотілося подивитися", «чудове фото», «всі виглядають так, ніби тільки що повернулися з похорону", " мені завжди подобається твоя гра. Я твій фанат з Бангладеш", " не можу дочекатися, щоб його подивитися, Я впевнений, що це гарний фільм», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі похвалилася ідеальною зовнішністю, показавши обличчя зблизька. Пухкі губи і великі очі актриси звели з розуму її шанувальників. Актриса позувала в білій футболці, доповнивши образ золотим ланцюжком.

Також нещодавно Узерлі влаштувала фотосесію в білосніжному вбранні. Смужка світла ефектно висвітлювала ідеальну зовнішність Мер'єм. Шанувальники прийшли в захват від неймовірного кольору очей актриси.

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