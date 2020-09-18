Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя максимально близко

Как сообщает Politeka.net, коллаж с фотографиями актеров, сыгравших с ней в фильме, Мерьем опубликовала у себя в Инстаграм. По словам актрисы, совсем скоро фильм с ее участием выйдет в Турции, после чего его можно будет увидеть во всех кинотеатрах.

На постере кроме Мерьем были изображены еще трое актеров: два красивых бородатых мужчины и одна актриса. Узерли на фото соблазнительно зачесала волосы и смело смотрела в кадр.

«Красивые фото», «О, хотелось посмотреть», «Великолепное фото», «Все выглядят так, будто только что вернулись с похорон», «Мне всегда нравится твоя игра. Я твой фанат из Бангладеш», «Не могу дождаться, чтобы его посмотреть, я уверен, что это красивый фильм», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли похвасталась идеальной внешностью, показав лицо вблизи. Пухлые губы и большие глаза актрисы свели с ума ее поклонников. Актриса позировала в белой футболке, дополнив образ золотой цепочкой.

Также недавно Узерли устроила фотосессию в белоснежном наряде. Полоска света эффектно осветляла идеальную внешность Мерьем. Поклонники пришли в восторг от невероятного цвета глаз актрисы.

Напомним, что беременная звезда "Великолепного века" поразила натуральной красотой: "Порода!".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли в одной майке ошеломила нежной красотой: «Ангел».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли изумила идеальными чертами, показавшись вблизи: "Мерьем, какая же...".