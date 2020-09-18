Проект держбюджету на наступний рік передбачає прискорення інфляції до 7,3% і зростання ВВП на рівні 4,6%

Про це інформує Politeka з посиланням на матеріал у виданні Сегодня.

Повідомляється, що документ передбачає підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень (яке відбудеться в два етапи). Крім того, очікується підвищення пенсій: 18 млрд гривень буде з 1 березня спрямовані на індексацію пенсій, 2,4 млрд – на допомогу пенсіонерам старше 75 років.

Крім цього, 104 млрд гривень передбачені на житлові субсидії та пільги.

За словами глави Міністерства фінансів Сергія Марченка, "дірку" в бюджеті планують покрити за рахунок випуску державних цінних паперів. Міністр зазначив, що проект Держбюждету обговорювався з МВФ.

"МВФ не робить заяви про підтримку, але ми з ними співпрацюємо. На сьогоднішній день немає категоричних заяв про те, що цифри, які у нас є, необгрунтовані, або навпаки", – заявив чиновник.

Politeka писала, що спираючись на держбюджет-2021, президент Володимир Зеленський розповів про деякі підвищення, які слід очікувати українцям. Зокрема, гарант заявив про поставлене завдання підвищити соціальні виплати деяким категоріям громадян, передає РБК-Україна. За його словами, зростання зарплат торкнеться вчених, вчителів і медиків, а також підніметься соціалка "на скільки це можна" пенсіонерам.

При цьому президент докладніше зупинився на пенсіях, коментуючи, чи будуть в Україні виплати європейського рівня. Зокрема, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

В Україні планують суттєве підвищення мінімальної заробітної плати. Про це під час подання у Верховній Раді держбюджету на 2021 рік заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, на 2021 рік заплановано кілька підвищень мінімальної заробітної плати. З 1 січня зарплата зросте з 5 до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень. Таким чином співвідношення мінімальної зарплати і середньої зарплати в 2021 році зросте до 45-48%.

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