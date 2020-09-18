Проект Госбюджета на следующий год предусматривает ускорение инфляции до 7,3% и рост ВВП на уровне 4,6%

Об этом информирует Politeka со ссылкой на материал в издании Сегодня.

Сообщается, что документ предусматривает повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен (которое произойдет в два этапа). Кроме того, ожидается повышение пенсий: 18 млрд гривен будет с 1 марта направлены на индексацию пенсий, 2,4 млрд – на помощь пенсионерам старше 75 лет.

Помимо этого, 104 млрд гривен предусмотрены на жилищные субсидии и льготы.

По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, "дыру" в бюджете планируют покрыть за счет выпуска государственных ценных бумаг. Министр отметил, что проект Госбюждета обсуждался с МВФ.

"МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем. На сегодняшний день нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот", – заявил чиновник.

Politeka писала, что опираясь на госбюджет-2021, президент Владимир Зеленский рассказал о некоторых повышениях, которые следует ожидать украинцам. В частности, гарант заявил о поставленной задаче повысить социальные выплаты некоторым категориям граждан, передает РБК-Украина. По его словам, рост зарплат коснется ученых, учителей и медиков, а также поднимется социалка "на сколько это можно" пенсионерам.

При этом президент подробнее остановился на пенсиях, комментируя, будут ли в Украине выплаты европейского уровня. В частности, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

В Украине планируют существенное повышение минимальной заработной платы. Об этом во время представления в Верховной Раде Госбюджета на 2021 год заявил глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, на 2021 год запланировано несколько повышений минимальной заработной платы. С 1 января зарплата вырастет с 5 до 6 тысяч гривен, а с 1 июля – до 6,5 тысяч гривен. Таким образом соотношение минимальной зарплаты и средней зарплаты в 2021 году вырастет до 45-48%.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

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