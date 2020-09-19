Ані Лорак, Настя Каменських, Леся Нікітюк та інші артистки відпочили цього року на закордонних курортах, вразивши виглядом

Артистки встигли за літній сезон, незважаючи на карантин і множинно закриті курорти, відпочити в найкрасивіших містах і місцях. Зіркам вдалося не тільки похвалитися неймовірними пейзажами, але ще і розбурхати видом в бікіні.

Заради стильних і пікантних виходів у світ артистки тренуються в спортзалах, худнуть і змінюють себе. Представляємо вашій увазі топ стильний фото "оксамитового" сезону. Артистки продовжують ділитися фото в бікіні, продовжуючи тим самим літо собі і фанатам.

Анна Седокова провела майже весь пляжний сезон в Майамі. Саме там проходив підготовку до нового сезону Яніс Тімма. І саме там зірка отримала від чоловіка пропозицію руки і серця. Пара майже кожен день хвалилася розвагами на пляжі.

Даша Астаф'єва відпочивала на пляжі в стильних бікіні і підкорила перетворенням. Після карантину співачка худла і займалася в залі, тому її пляжні фото викликали бурхливу реакцію в мережі.

А ось Настя Каменських приділила відпочинку максимум часу. Співачка відпочивала безліч разів і кілька разів відправлялася в Одесу. Там зірці вдалося вразити виглядом схудлої фігури в бікіні. Деякі ж відзначили, що Настя навпаки поправилася.

Світлана Лобода показала, як може виглядати мама двох дочок. Ефектна блондинка не тільки володіє прекрасною фігурою, але ще і домоглася її завдяки старанним тренувань. Перед відпочинком на пляжі Світлана показувала, як потіє в залі.

Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" дивує на пляжі фігурою щороку. Дівчина завжди показує підтягнуту і струнку фігуру. Артистка стежить за собою кожен день, багато тренується і не боїться показати недоліки без макіяжу. Втім, як відзначають шанувальники, у Вікторії таких просто немає.

Леся Нікітюк зараз перебуває у відпустці з сім'єю, тому в її профілі досить багато кадрів з відпочинку. Дівчина вражає красою і демонструє кращу форму. При цьому Нікітюк не сидить на дієтах, просто не вживає жирне, солоне і копчене. За її словами, вона любить борщ і навіть дозволяє собі "смачне сало з пампушками".

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко не так давно показала, як відпочивала на природі і захоплювала стрункою фігурою. Шанувальники вважають, що дівчині вже давно пора працювати моделлю і навіть порівнюють дівчину з Вірою Брежнєвою.

Ані Лорак повернулася з відпустки після спекотного відпочинку з дочкою і близькими. Кароліна також вперше за довгий час блиснула фігурою в бікіні і зазначила, що важить досить мало. Зірка тренується в спортазалі, дотримуючись дієти. Однак секрети краси вона розкриває рідко.

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