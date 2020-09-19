Ани Лорак, Настя Каменских, Леся Никитюк и другие артистки отдохнули в этом году на заграничных курортах, поразив видом

Артистки успели за летний сезон, несмотря на карантин и множественно закрытые курорты, отдохнуть в самых красивых городах и местах. Звездам удалось не только похвастаться неимоверными пейзажами, но еще и взбудоражить видом в бикини.

Ради стильных и пикантных выходов в свет артистки тренируются в спортзалах, худеют и меняют себя. Представляем вашему вниманию топ стильный фото «бархатного» сезона. Артистки продолжают делиться фото в бикини, продлевая тем самым лето себе и фанатам.

Анна Седокова провела почти весь пляжный сезон в Майами. Именно там проходил подготовку к новому сезону Янис Тимма. И именно там звезда получила от мужчины предложение руки и сердца. Пара почти каждый день хвасталась развлечениями на пляже.

Даша Астафьева отдыхала на пляже в стильных бикини и покорила преображением. После карантина певица худела и занималась в зале, поэтому ее пляжные фото вызвали бурную реакцию в сети.

А вот Настя Каменских уделила отдыху максимум времени. Певица отдыхала множество раз и несколько раз отправлялась в Одессу. Там звезде удалось поразить видом похудевшей фигуры в бикини. Некоторые же отметили, что Настя наоборот поправилась.

Светлана Лобода показала, как может выглядеть мама двух дочерей. Эффектна блондинка не только обладает прекрасной фигурой, но еще и добилась ее благодаря усердным тренировкам. Перед отдыхом на пляже Светлана показывала, как потеет в зале.

Виктория Смеюха из "НеАнгелов" удивляет на пляже фигурой каждый год. Девушка всегда показывает подтянутую и стройную фигуру. Артистка следит за собой каждый день, много тренируется и не боится показать недостатки без макияжа. Впрочем, как отмечают поклонники, у Виктории таковых просто нет.

Леся Никитюк сейчас находится в отпуске с семьей, поэтому в ее профиле довольно много кадров из отдыха. Девушка поражает красотой и демонстрирует лучшую форму. При этом Никитюк не сидит на диетах, просто не употребляет жирное, соленое и копченое. По ее словам, она любит борщ и даже позволяет себе "вкусное сало с пампушками".

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко не так давно показала, как отдыхала на природе и восхищала стройной фигурой. Поклонники считают, что девушке уже давно пора работать моделью и даже сравнивают девушку с Верой Брежневой.

Ани Лорак вернулась из отпуска после жаркого отдыха с дочерью и близкими. Каролина также впервые за долгое время блеснула фигурой в бикини и отметила, что весит довольно мало. Звезда тренируется в спортазале, придерживаясь диеты. Однако секреты красоты она раскрывает редко.

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