Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе максимально близько

На фото красуня позувала в темній сукні з величезним декольте. Як можна помітити, Кім не любителька бюстгальтерів, тому і в цей раз модель його вирішила не надягати. Волосся у дівчини були розпущені, а образ доповнений яскравим макіяжем. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери і не звертала увагу, що її бюст майже не був прикритий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Зараз вистрибнуть, розмір що треба!".

Повідомлялося, що корейська модель Кім Лі похвалилася красою в топі.

"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в одному топі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.

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Цього разу модель зважилася на новий експеримент зі своєю незвичайною зовнішністю, примірявши лінзи різного кольору. Щоб привернути увагу користувачів мережі вона позувала в екстравагантному вбранні.

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