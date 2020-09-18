19-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула молодим тілом в тісному топі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених вночі. Красуня позувала на балконі в чорному топі, який обтягнув її пишні форми. Вона спокусливо позувала на камеру, влаштувавши аматорську нічну фотосесію.

"Тьху, неначе", - підписала знімки Соня.

За кілька годин її пост зібрав понад 4 тисячі лайків. Оцінила фото і мама дівчини, співачка Віра Брежнєва. У коментарях їй залишили масу компліментів. Не обійшлося і без порівняння з мамою.

"Сонь, шикарна", "яка красива, цікава дівчина", "Красуня", "ДНК краси мігрує", "Вся в маму красуня", "Вау. Дуже красива, як і Віра Брежнєва", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня блиснула фігуркою у відвертому купальнику. Красуня вибрала бікіні з леопардовим принтом, яке підкреслило струнку фігуру Соні. Вона лежала на підлозі, спокусливо вигнувшись.

"Красива Соня", "дуже красиво", "які красиві стегна!!!", "Вау, шикарна», "Хороша", - залишили дівчині купу компліментів під фото.

Також нещодавно Кіперман поділилася знімком в білому халатику. Дівчина розляглася на ліжку, прийнявши дуже спокусливу позу.

Нагадаємо, що Соня Кіперман в купальнику нагнулася занадто низько:"дасть мамі фору".

Як повідомляла Politeka, Соня Кіперман захопила ніжною красою в пікантній блузці, мама оцінила.

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва ошелешила словами про дочку і свою роль бабусі: "навесні їй виповниться...".