Дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман побалувала шанувальників спокусливим фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому позувала в пікантній блузі бежевого кольору. Красуня стояла біля дзеркала, на якому була зав'язана гірлянда. Вона піднесла руку до обличчя, трохи відкривши рот. Особливу увагу шанувальників привернули пухкі губки Соні та її ніжний погляд.

"Стрибаючі зірки", - підписала знімок дівчина.

За кілька годин її пост зібрав майже 3,5 тисячі лайків. Оцінила пост і зіркова мама, яка залишила смайли під фото. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дівчина з неземною красою", "красива", "Wow🔥красива", " Богиня!", "Чарівна", "красива дівчина", "ти моя королева", "дуже ніжна! Залишайтеся такою!", "Красатулька!", "Королева", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кіперман вирішила побалувати шанувальників зворушливим постільним кадром. На чорно-білому знімку дівчина позувала в одному халаті, який вирішила елегантно приспустити.

Як відомо, Соня - старша дочка Віри Брежнєвої. Їй 19 років. Батьком Соні є Віталій Войченко, але пізніше її усиновив другий чоловік співачки, бізнесмен Михайло Кіперман. У Віри є ще молодша дочка Сара.

Нагадаємо, що пишногруда Соня Кіперман ледве вмістила свою красу в купальник: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Соня Кіперман в купальнику нагнулася занадто низько:"дасть мамі фору".

Також Politeka писала, що Соня Кіперман спокусила пружностями в міні-бікіні, спекотні кадри:"які стегна".