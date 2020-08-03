Спадкоємниця Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала, як проводить літо

Про це пише Politeka.net.

Так, старша дочка української співачки похвалилася, якою фігурою її нагородила природа.

Відповідні знімки 19-річна Соня Кіперман опублікувала у своєму особистому Instagram.

На знімку дочка Віри Брежнєвої релаксувала в коричневому блискучому купальнику. Заради яскравого фото спадкоємиця української співачки позувала на камеру лежачи, зігнувши одну ногу і, піднявши руки над головою.

"На землі Богинь", - підписала 19-річна Соня жаркі знімки.

Незважаючи на сотні захоплених коментарів та лайків під публікацією, 19-річна дочка без пояснення вирішила видалити свій аккаунт в Instagram.

Раніше ми розповідали, що 19-річна Соня Кіперман, яка живе в Сполучених Штатах, вирішила порадувати шанувальників зворушливим постільною кадром.

Красуня позувала на камеру в одному халаті, який вирішила елегантно приспустити. Шанувальники високо оцінили знімок моделі.

«Це пожежа», «Спочатку подумала, що на фото Кейт Мосс», «Ти бомба», «красуня», «ти дуже мила дівчина», «вау, оце бомбезний вигляд», - відзначили фанати.

Нагадаємо, що юна дочка Віри Брежнєвої спустила халат і вразила інтимним фото в ліжку: вся в маму.

Як повідомляла Politeka, щаслива Віра Брежнєва вперше показала їх з Меладзе малюка: "Ух ти, з поповненням!".

Також Politeka писала, що апетитна Брежнєва розкинулася на кріслі в безсоромну платті: "Пожежа".