Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив мережу проникливим повідомленням

Про це інформує Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

"Це щастя - бути собою! У моєму житті були злети, падіння, успіхи, поразки, були зради, обман, щаслива і нещаслива любов. Було і є багато! Життя пошарпало мене, як куртку на цій фотографії... і досі продовжує мене відчувати ! Але я щасливий, що я залишаюся собою в будь-якій ситуації, залишаюся вірний своїм принципам і залишаюся людиною! Чого і Вам бажаю! Не зраджуйте собі... Не зліться на світ, інакше він буде відповідати вам тим же....",- поділився своїми думками Виконавець.

Численні фанати виконавця погодилися з його думкою, що бути з собою – це дійсно щастя.

"Дуже вірні слова 🙏 не втратити себе-дійсно велике щастя у мене інфаркт, ти що такий гарний 😍 🔥 ❤ ️ б боже, який гарний 😍 😍 😍 висновок дорослого чоловіка. Все так і є 👏 👏 👏 дуже правильні слова ❤ ️ молодець Сергійко, ти дуже сильна і прекрасна людина!) 🤗❤Все обов'язково буде добре!🙏❤️Удачі величезною!) ❤️Життя бумеранг👆 зазвичай така кількість випробувань надсилається людям з великою місією в цьому світі. Щоб їм вже нічого не було страшно, щоб вони з кожним разом ставали все досконалішими, росли духовно для здійснення цих великих справ.Вірно сказано♪ я умарааааааююю ♪ такий красивыыыыыыййй😍😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥АХРЕННООО!!!! У наш час таких людей дуже мало!👏 💯 Ви для мене приклад справжньої людини!🙏 🙏 ", – написали фоловери.

Politeka писала, що Сергій Лазарєв вразив мережу проникливим повідомленням.

"Ви замислювалися про те, як часто наші внутрішні образи і думки заважають нам жити , рухатися далі, розвиватися , насолоджуватися моментом? Ми часто повертаємося подумки до теми» образи " і готові загрузнути в деталізації. Але людина в цей момент перестає жити! Жити справжнім! Тому важливо вміти відпускати "проблему«, вміти»прощати". Інакше це зжере вас зсередини... не ображайте і не ображайтеся... всім добра і любові!❤ ️ ",- написав Виконавець.

Нагадавши, "коханець" Лорак убив видом в піджаку на оголене тіло, навіть Лоліта не встояла.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв у темному вбранні звів з розуму прихильниць, несподіване фото.

Також Politeka писала, що Лазарєв розбурхав гарячим виглядом у чорному костюмі, навіть Ані Лорак не встояла.