Клієнти здивовані, на яких підставах ПриватБанк відмовляється далі з ними співпрацювати

Про це пише Politeka.net.

Так, в новому негативному відгуку, опублікованому на порталі Мінфін, клієнт розповів, як ПриватБанк заблокував йому соціальну карту і відмовляється далі з ним співпрацювати.

Чоловік зазначив, що останні вісім років отримує на карту Приватбанку виплати по інвалідності. Його запросили до відділення банку для заміни картки, де він почув відмову в подальшому обслуговуванні.

"Приходжу-співробітник каже "Я не можу поміняти, карта заблокована, ви більше не є клієнтом нашого банку, ми вас не обслуговуємо. Ви маєте право зняти ваші гроші, і все, до побачення"! Дзвонили оператору, і співробітник писала в свій чат — відповідь «внутрішнє розпорядження банку. Ми маємо право не пояснювати причин і припинити обслуговувати в односторонньому порядку"", - підкреслив клієнт у своєму відгуку.

Оператор на гарячій лінії сказала, що нібито направила запит в центральний офіс Приватбанку, і клієнтові потрібно очікувати п'ять днів, коли прийде відповідь.

"Де це таке бачено?! Викинули мене, як собаку. Державний банк! Я отримую допомогу по інвалідності на цю карту вісім років!

У підсумку, оператор послала запит в головний офіс, сказала що відповідь буде протягом 5 днів. Відповіді не було місяць (картою користуюся, як і раніше) — пішов сам дізнаватися знову, що це було - "ви у нас не обслуговуєтеся, допользуйтесь картою і все. Ми можемо не пояснювати причин", - резюмував він у своєму відгуку.

"На жаль, вказаних у публікації даних недостатньо для вирішення питання. Звернулись до вас в приватному повідомленні, щоб розібратися в ситуації більш детально", - відповів на скаргу співробітник Приватбанку в коментарях.

Нагадавши, ситуація з грошовими переказами змінилася, ПриватБанк озвучив деталі.

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