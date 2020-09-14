Украинцы продолжают становиться "жертвами" массовой блокировки карт в ПриватБанке

О новом вопиющем инциденте на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, национализированный государством ПриватБанк без предупреждения якобы заблокировал сразу две его карты, на одну из которых приходила пенсия.

"10.09.20 банк без каких либо обьяснений заблокировал обе карты «универсальную» и «пенсионную». Объяснять будут через 8 рабочих дней. Долгов нет, кредит не брал, сотрудники советуют воздержаться от еды, из дома не выходить и ничего нигде не покупать", - рассказал он в своем негативном отзыве.

Клиент также пожаловался, что не может обратиться на горячую линию для выяснения нюансов ЧП, ведь ПриватБанк заблокировал его основной номер.

"Что надо делать пенсионеру если нет налички? О каком хранении сбережений в банке может идти речь? Кто может забирайте и бегите. Храните лучше под матрасом, хоть что-то останется. Позвонить на горячую линию нельзя. Сотрудники банка заблокировали мой телефон", - пожаловался недовольный мужчина.

"Позвольте, пожалуйста, нам поподробнее рассмотреть ваш случай и разобраться в сложившейся ситуации. Для этого мы запросили в личном сообщении ваш контактный номер", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка в комментариях под публикацией.

Отметим, что это не первый случай, когда украинцам блокируют карты для выплат. Ранее на подобную проблему пожаловался клиент, чья карта "попала под раздачу" ПриватБанка.

По его словам, банк заблокировал ему карту после зачисления зарплаты.

"Два раза мне зачислили зп и карточку заблокировали. Просят принести справку переселенца. В связи с тем, что я с 2006 года, мне письменно отказали в этой справке. Попросили прийти в отделение с паспортом и кодом. Пришел, отфоткали. Результата «ноль». На вопрос почему не разблокировали, ответ — принесите справку", - раскрыл клиент подробности скандала.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях: "Нам очень жаль...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

Также Politeka писала, что блокировка зарплатных карт в ПриватБанке, страшный сон украинцев сбывается.