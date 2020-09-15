Клиентка не может добиться возврата денег от ПриватБанка после сбоя в работе

Об этом она рассказала в своем негативном отзыве на портале Минфин.

По ее словам, она пыталась расплатиться картой, но из-за сбоя в работе терминалов у нее это не получилось.

Но по возвращению домой ПриватБанк ее проинформировал, что транзакция якобы прошла успешна и с ее счета были списаны деньги.

Через какое-то время ПриватБанк пообещал ей вернуть деньги, но операция по возврату проведена не была.

"11 дней банк беспроцентно пользуется моими деньгами и ещё миллионами таких же дураков как я. Но не это самое интересное: в распечатке Приват24 все эти операции естественно отображались, но через пять дней они волшебным образом исчезли, и, естественно, исчезли ошибочно списанные деньги. Да, конечно, я сфотографировала, но это не доказательство мне сказали! Мошенники! Такое у меня второй раз! Тогда я не догадалась сфоткать транзакции! И сотрудники пожимают плечами, какие деньги!", - эмоционально подытожила она в своем отзыве.

"Сумма может быть списана не сразу, а заблокирована на карточке во время проведения операции. При этом, банк не пользуется этими деньгами, а ожидает запрос на их списание или информацию об отмене операции, чтобы вернуть средства на доступный баланс карты. В случае, если торговая точка не присылает запрос на списание в течение 10-ти дней, то средства автоматически возвращаются из резерва и доступны вам для пользования, а операция удаляется из выписки по карте, так как фактического списания со счета не происходило...", - ответили на жалобу в банке.

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Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

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