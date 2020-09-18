Верховна Рада прийняла важливе рішення щодо "драконівських штрафів" для українців

Йдеться про законопроект №1109 "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування та формування та обігу кредитних історій", який у другому читанні підтримали своїми голосами 310 народних депутатів.

Законопроект вносить деякі зміни до Закону "Про споживче кредитування".

Перш за все, тепер його дія поширюється і на невеликі кредити, розмір яких не перевищує мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 5000 грн), а термін оплати – не менше 1 місяця.

Тепер забороняється одночасне застосування штрафу та пені за порушення споживачем зобов'язання за договором.

Проблему "драконівських штрафів" пропонується вирішити за допомогою ліміту на розмір стягнення з боржника (суми штрафів, пені, процентної ставки, інших платежів). Максимальну суму пропонують обмежити подвійним розміром кредиту. Тобто якщо розмір позики становить одну мінімальну зарплату (5000 грн), максимальна сума платежів не зможе перевищувати 10 000 грн.

Законопроект зобов'язує фінкомпанії передавати дані по кожній кредитній угоді в бюро Кредитних Історій (БКІ) не пізніше наступного робочого дня після укладення договору. Згода споживача на передачу інформації по кредиту буде обов'язковою умовою для надання кредиту.

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