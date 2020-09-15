Кабмин намерен ужесточить штрафы за перегруз для украинских предпринимателей-перевозчиков

Как передает Politeka.net, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о таком решении во время презентации итогов проекта системы взвешивания в движении WiM.

Сейчас за перегруз фур от 5% предприятие штрафуют на 8,5 тысяч гривен, если же вес превышает 20% нормы - сумма увеличивается до 34 тысяч гривен. Правительство собирается наказывать бизнесменов штрафами от 34 до 100 тысяч гривен. В то же время, решили убрать добавочную плату за проезд, которую приходится вносить сейчас.

Начисления штрафов планируют сделать автоматическим, без участия сотрудников Укртрансбезопасности. Более того, не придется даже останавливать грузовики. Процесс сделают похожим на фотофиксацию дорожных правонарушений: система сможет считывать номерные знаки автомобиля, а штрафы будут оформлять и предъявлять нарушителям в электронной форме.

Министерство инфраструктуры намерено предоставить органам самоуправления право размещать системы взвешивания на дорогах в пределах их территории. Вдобавок, определенный процент от выплаченных штрафов собираются передавать в местные бюджеты.

Стоит отметить, что с 7 по 13 сентября, правоохранители проверили свыше 30 тысяч транспортных средств и выписали штрафов за перегруз на общую сумму в 44 миллиона гривен - на 75% больше, чем неделей ранее. Составили также вдвое больше актов.

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