Верховная Рада хочет запретить денежные компенсации для украинских родителей вместо пакетов малыша
Это предусмотрено законопроектом №3006а, за принятие которого за основу проголосовали 316 депутатов.
Документом предлагается отнести на законодательном уровне к видам государственной помощи семьям с детьми выдачу одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
"П родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения охраны здоровья, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.
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В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "пакет малыша" его выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.
"Пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.
Размер стоимости и комплектация "пакета малыша" утверждается Министерством социальной политики.
Напомним, что с 1 сентября вместо "пакетов малыша" при рождении ребенка украинцам выплачивали денежную компенсацию равную стоимости беби-боксов - 5 тысяч гривен.
"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", – сообщали в Министерстве социальной политики Украины.
Но, как видим, это право нардепы решили у украинцев отнять.
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Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.
Также Politeka писала, что размер выплат на детей резко изменится, украинцам раскрыли условия.