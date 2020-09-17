Верховная Рада хочет запретить денежные компенсации для украинских родителей вместо пакетов малыша

Это предусмотрено законопроектом №3006а, за принятие которого за основу проголосовали 316 депутатов.

Документом предлагается отнести на законодательном уровне к видам государственной помощи семьям с детьми выдачу одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"П родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения охраны здоровья, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "пакет малыша" его выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

"Пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

Размер стоимости и комплектация "пакета малыша" утверждается Министерством социальной политики.

Напомним, что с 1 сентября вместо "пакетов малыша" при рождении ребенка украинцам выплачивали денежную компенсацию равную стоимости беби-боксов - 5 тысяч гривен.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", – сообщали в Министерстве социальной политики Украины.

Но, как видим, это право нардепы решили у украинцев отнять.

Напомним, чиновники оставят харьковских мам без бейби-боксов: чего ждать взамен

Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.

Также Politeka писала, что размер выплат на детей резко изменится, украинцам раскрыли условия.