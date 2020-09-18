Верховная Рада приняла важное решение относительно «драконовских штрафов» для украинцев

Речь идет о законопроекте №1109 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй", который во втором чтении поддержали своими голосами 310 народных депутатов.

Законопроект вносит некоторые изменения в закон "О потребительском кредитовании внесли несколько изменений.

Прежде всего, теперь его действие распространяется и на небольшие кредиты, размер которых не превышает минимальной заработной платы (на сегодня – 5000 грн), а срок оплаты – не менее 1 месяца.

Теперь запрещается одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательства по договору.

Проблему "драконовских штрафов" предлагается решить с помощью лимита на размер взыскания с должника (суммы штрафов, пени, процентной ставки, иных платежей). Максимальную сумму решили ограничить двойным размером кредита. То есть если размер займа составляет одну минимальную зарплату (5000 грн), максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 000 грн.

Законопроект обязывает финкомпании передавать данные по каждой кредитной сделке в бюро кредитных историй (БКИ) не позднее следующего рабочего дня после заключения договора. Согласие потребителя на передачу информации по кредиту будет обязательным условием для предоставления кредита.

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