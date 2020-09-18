Російська співачка Наталія Штурм, яка зустрічалася з Тарзаном, розкрила пікантні деталі про шлюб Наташі Корольової

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка висловила свої думки з приводу цього союзу. Штурм згадала, що до Корольової ходила на побачення з Тарзаном, який вже тоді був знатним ловеласом.

"Наташа поміняла продуктивного і люблячого її Ігоря Ніколаєва на стриптизера Тарзана, не пробачивши Ніколаєву зрад, які запросто прощає Тарзану. І буде прощати надалі, без сумнівів», - вважає артистка.

За її словами, Корольовій "зайшло", що її чоловік дуже затребуваний серед жінок. Вона його любить. Штурм нагадала, що Корольова ще кілька років тому зізнавалася, що живе окремо від Тарзана. Йому, нібито, незручно після роботи добиратися в їх будинок за містом.

"Ну, погодьтеся такий кобелина один, розпалений після еротичного шоу - Наташа просто вмовила себе не реагувати на його адьюльтери. І так буде завжди, може це її заводить)», - резюмувала Штурм.

Як відомо, нещодавно вибухнув гучний скандал. Молода актриса злила журналістам інтимне відео з Тарзаном, а Наташа Корольова звинуватила її в крадіжці прикрас з їхнього будинку.

Нагадаємо, що зневірена Корольова після скандалу зі зрадою Тарзана налякала фото під водою: "таке не прощають!".

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