Наташа Корольова після гучного скандалу з чоловіком здивувала лякаючим фото у воді

В останні дні навколо відомої російської співачки українського походження та її чоловіка Сергія Глушка не вщухають пристрасті. Пара опинилася в центрі скандалу після того, як 23-річна актриса зізналася, що вагітна від стриптизера, який пізніше визнав, що зраджував Корольову.

На тлі нескінченних обговорень в ЗМІ і соцмережах Корольова поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку можна побачити занурену під воду жінку в ніжному білому платті, яка нібито тоне. Розглянути її обличчя не можна, проте можна здогадатися, що вона символізує саму Корольову.

Зірка також завбачливо відключила коментарі під новим постом. Проте під її іншими публікаціями люди активно обговорюють свіжий скандал.

"Наталочка, кидайте людину, яка вас не поважає. Любіть себе, цінуйте себе, ви у себе одна", "бажаю вашій родині гідно пройти випало випробування, ні на кого не озираючись, слухаючи тільки своє серце", "Наталя, коханим не зраджують!!!!!! За розрахунком від з тобою...а з не по любові", "це зрада! Таке не прощають! Став крапку! Розлучення!", "Здувся Тарзанчик, як рептилія став, а очі порожні і шукають", "в житті багато чого відбувається. не потрібно виносити свою білизну брудну публіку, або піар потрібен?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Тарзан покаявся в зрадах Наташі Корольової і зважився на відчайдушний крок.

Як повідомляла Politeka, принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольовій і вагітну коханку.

Також Politeka писала, що "вагітна коханка" Тарзана розповіла, як познайомилася з чоловіком Корольової.