Чоловік Наташі Корольової Тарзан показав, як проводить час після оприлюднення інтимного відео з його участю

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан опублікував відео розмови з рудим котом. На відео шоу-мен гладить і розмовляє з дуже красивим вгодованим котом. Він розчулюється тому, як грає кіт, і сумно сміється.

"Ти ігрун..пустун..Ну де ти? Де? Не йди, не кидай мене", - розмовляє Тарзан з котом і важко зітхає.

Варто відзначити, що Наташа Корольова, незважаючи на гучний скандал, оцінила відео Тарзана і залишила під ним лайк. Шанувальники не змогли прокоментувати відео, так як стриптизер закрив коментарі.

"але слава Богу є друзі, і у друзів є лапи...",- підписав відео Тарзан.

Крім цього, Тарзан показав, як насолоджується видами з сигарою в руках.

Як відомо, днями коханка Тарзана, актриса Анастасія Шульженко прийшла на телебачення, де оприлюднила відео інтимних стосунків з чоловіком. Крім цього, дівчина розповіла, що зустрічалася зі стриптизером близько півтора роки.

На шоу коханку Тарзана звинуватили в шантажі і шахрайстві. Утвердилася думка експертів в її нечесних намірах після того, як дівчина зробила тест на вагітність, який виявився негативним. Для самої актриси це стало шоком.

Нагадаємо, що коханка Тарзана показала втіхи з чоловіком Корольової, розкривши таємницю роману:"робили це на очах...".

Як повідомляла Politeka, принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольовій і вагітну коханку: "мене розвели, я повівся".

Також Politeka писала, що покаявшийся в зрадах Наташі Корольовій Тарзан зважився на відчайдушний крок.