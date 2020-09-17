Коханка Тарзана Анастасія Шульженко прийшла на телебачення, щоб розповісти свою правду про роман з чоловіком Наташі Корольової

Як повідомляє Politeka.net, дівчина взяла участь у скандальному ток-шоу "Насправді", якому надала особисті відео їх інтимного зв'язку з Тарзаном. У процесі шоу з'ясувалося, що дівчина зустрічалася з Тарзаном близько півтора роки. Часто на зустрічах була присутня її подруга Мілана.

За словами Шульженко, вона не збиралася афішувати роман до тих пір, поки у неї не почалася затримка. Дівчина нібито провела тест на вагітність, який виявився позитивним. Тарзан же заявив коханці, що це не його проблеми. Цей вчинок чоловіка і послужив приводом до оприлюднення інформації.

Поліграфолог і експерт програми "Насправді" Сабіна Пантус в процесі шоу звернула увагу на той факт, що відео, зняте коханкою, тремтить. Вона припустила, що Тарзан і Шульженко робили це на очах у третьої особи. Найімовірніше, на очах подруги Насті, яка знімала відео з метою подальшого шантажу.

Додамо, що на шоу актрису змусили пройти тест на вагітність, який показав негативний результат. Дівчина, побачивши результати тесту, зомліла і почала ридати.

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольовій і вагітну коханку: "мене розвели, я повівся".

Як повідомляла Politeka, покаявшийся в зрадах Наташі Корольовій Тарзан зважився на відчайдушний крок.

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