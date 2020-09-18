Скандальна російська актриса Христина Асмус в черговий раз приголомшила зовнішнім виглядом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На свіжому фото знаменитість одягнена в строгий костюм, її губи яскраво нафарбовані, погляд звернений повз камери. Звертає на себе увагу гарний вигляд зірки і посвіжіле обличчя красуні.

Шанувальники викупали Христину в компліментах, заявивши, що їй дуже йде нова стрижка. Деякі запитують, як Гарік Харламов міг кинути таку красуню, інші пропонують свої кандидатури на роль нового чоловіка Христини.

"Я б одружився на такій красуні👍 👍 дуже красива .як таку можна було кинути .її на руках носити треба 🤩😍💣❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 можете коли захочете. 🔥 🔥 🔥 Як же вам добре з такою стрижкою!безупречна!!! 💯 💯 💯 така ніжна 😻 👍 🏻 богиня!) ♥ ️ ♥️♥️Дуже красива😘", - пишуть шанувальники.

Politeka писала, що відома актриса Христина Асмус показала новий образ для свіжого проекту. На фото красуня позувала у великих чоботях, шортах і блузці в горошок. Від чобіт до шортів у Асмус йшли бретельки, як на пікантному еротичній білизні. Образ Христина доповнила стильною шапочкою, а волосся було розпущене і червоного кольору. Актриса стояла на тлі дверей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ох, тільки зараз спокійно і повністю подивилася нашу прем'єру!!!! Хоча, ні, не спокійно...у деяких місцях іржала, як кінь!))). Це, звичайно, грандіозно!! Місяць зйомок нон-стоп під палючим сонцем, 1,5 тисячі учасників (!), 200 осіб групи, 16 камер, крани, коптери, піротехніка, салют над містом у кожній серії", - написала зірка під фото.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: "Тримайтеся молодцем».

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