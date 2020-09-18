33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала новим знімком

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

На ньому красуня одягнена у відвертий облягаючий наряд, що не приховує чуттєвих вигинів апетитного тіла Насті. Сукня співачки приспущена, що дозволило фанатам по достоїнству оцінити високі груди виконавиці.

"Я щаслива нарешті представити вам мій новий іспаномовний альбом! Неможливо передати словами почуття, які мене зараз переповнюють-одночасно ейфорія від результату, радість і гордість нарешті ділитися зі світом тим, над чим я працювала весь минулий рік; хвилювання, натхнення, вдячність!❤️ І моя творчість, як і я сама-пристрасна, пекуча, емоційна і чуттєва!Гарячий мікс латиноамериканських ритмів і українського колориту відчувається в кожній пісні альбому #Eclectica", - написала співачка.

Шанувальникам сподобався відвертий образ Насті, деякі з них помітили, що бюстгальтер співачки занадто прозорий, щоб показувати його на людях.

"Настя показала сосок 😏 Альбом дуже класний 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Прекрасна 🔥 🔥 😍 😍 нереально красива Настя і крутий альбом ,з прем'єрою!!!! Яка ти кайфова🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 це просто вогнище🔥 🔥 🔥 мені ну дууууууже сподобався альбом)))!",- пишуть фоловери.

Politeka писала, що 33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала публіку новим фото. Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала після ранкового тренування.

Так, зірка показала спокусливу фіруру в короткому чорному топі і такого ж кольору велосипедках. На колінах у дівчини були спеціальні захисні пов'язки. "Ранок як це😍 😌", - підписала фото Каменських.

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом у червоному халатику: "Настя, Ти вогонь".

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