33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила новым снимком

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

На нем красотка одета в откровенный облегающий наряд, не скрывающий чувственных изгибов аппетитного тела Насти. Платье певицы приспущено, что позволило фанатам по достоинству оценить высокую грудь исполнительницы.

"Я счастлива наконец представить вам мой новый испаноязычный альбом! Невозможно передать словами чувства, которые меня сейчас переполняют - одновременно эйфория от результата, радость и гордость наконец делиться с миром тем, над чем я работала весь прошлый год; волнение, вдохновение, благодарность!❤️ И мое творчество, как и я сама - страстное, жгучее, эмоциональное и чувственное!Горячий микс латиноамериканских ритмов и украинского колорита чувствуется в каждой песне альбома #Eclectica", – написала певица.

Поклонникам понравился откровенный образ Насти, некоторые из них заметили, что бюстгальтер певицы слишком прозрачен, чтобы показывать его на людях.

"Настя показала сосок 😏 Альбом очень классный 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Прекрасна 🔥🔥😍😍 Нереально красивая Настя и крутейший альбом ,с премьерой!!!! Какая ты кайфовая🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Это просто огнище🔥🔥🔥 Мне ну оооооочень понравился альбом)))!", – пишут фолловеры.

Politeka писала, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила публику новым фото. Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала после утренней тренировки.

Так, звезда показала соблазнительную фируру в коротком черном топе и такого же цвета велосипедках. На коленях у девушки были специальные защитные повязки. "Утро как это😍😌", - подписала фото Каменских.

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.

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