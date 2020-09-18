Популярна співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова заговорила про вагітність

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала перший пост після повідомлення про зраду подруги, яка була її особистим помічником. Седокова зазначила, що незважаючи на складну ситуацію, всі її близькі здорові. А фінансові питання можна вирішити, - впевнена артистка.

"Так що живемо далі! У мене є для вас одна дуже крута новина. Ми зуміли її приховати, але здається сьогодні всі дізнаються. Ні я поки не вагітна. Граю на випередження», - заявила Седокова.

Як відомо, Анна перебуває у відносинах з латвійським баскетболістом «Хімок» Янісом Тіммою. Судячи з Instagram зірки, у них дуже теплі стосунки. У зв'язку з цим, в пресі раз у раз з'являються чутки про вагітність зірки, у якої, до слова, вже є троє дітей.

Раніше ми писали, що особиста помічниця співачки підставила її на гроші. Жінка грала в онлайн-казино і витрачала всі гроші артистки. Крім цього, вона позичила великі суми у знайомих Седокової, і тепер повернення грошей чекають від неї. Співачка зізналася, що втратила близьку подругу, яка протягом декількох років була їй як рідна.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче розглянути свій "четвертий розмір", ні краплі сорому:"Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: «була ближче, ніж сестра».

Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "в саме серце".