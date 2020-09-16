Популярна співачка Анна Седокова постраждала від рук одного з найближчих друзів
Як передає Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Седокова зізналася, що її близька помічниця сильно підставила її, через що співачка загрузла в боргах.
"Історія про те, як моя помічниця Настя, людина яка більше 3 років була ближчою мені ніж сестра, людина яку я вважала своєю сім'єю, людина яка спала в моєму ліжку і обіймала протягом трьох років моїх дітей, стала злодійкою і скотилася на дно, глибше якого я навіть не уявляла», - почала свою історію співачка.
Вона розповіла, що все почалося з недоліків і різних непередбачених ситуацій. Згодом ситуація погіршувалася, і дівчина починала просити гроші наперед (на оплату квартири та інші послуги), а також просила гроші в борг на операцію для матері і під іншими приводами.
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Пізніше з'ясувалося, що помічниця Седокової встигла напозичати гроші у багатьох людей, які тепер чекають повернення коштів від Анни. Зараз співачка залишилася в квартирі, за яку не платили майже півроку. Садок її молодшого сина також виявився не проплаченим.
Седокова додала, що втратила близьку людину, яка зруйнувала своє життя, граючи в онлайн-казино.
Нагадаємо, що Седокова спантеличила видом в мокрому бікіні зі шнурівкою: "Ох, знову шикарна стала".
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