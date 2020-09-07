Популярна співачка Анна Сєдовока заворожила шанувальників засмаглим тілом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спекотне фото з басейну, на якому постала у відвертому вбранні. Красуня одягла купальник з тонкими бретельками, які можна помітити на її смаглявій шкірі. Кілька мотузочок зробили сильний акцент на грудях виконавиці, адже опинилися прямо в улоговині.

Образ доповнила пухнаста чорна муфта, яку Анна Седокова притримала на плечі однією долонею, а дівчина спокусливо приклалася до прочинених губ. Більш того, співачка злегка стиснула руками свій бюст четвертого розміру, надавши кадру пікантності. Варто відзначити, що вона одягла кілька масивних кілець і великі круглі сережки - не зовсім відповідний вигляд для купання в басейні. "Тільки ми удвох", - підписала Анна свій знімок.

Користувачів соцмережі порадував зовнішній вигляд зірки, вони залишили в коментарях багато приємних відгуків:

"Неймовірна Діва-богиня ♥️👑🔥😻😍😍😍😍"; "Мммм знову секс у мене в стрічці😍 😍 😍 Ань, не зменшуй обертів ❤️❤️🔥🔥🔥"; "очі супер млосні🤩 😍"; "ууууууу. Супер кул! Обожнюю тебе Анюта 😍"; " Просто бомба🔥 🔥 🔥"; "при всій своїй безмежній сексуальності і краси, завжди ніжна і жіночна, і без всяких котячих і довгих нігтів, завжди коротко і акуратно"; "Яка дівчинка просто персик❤️"; "ух, яка краса".

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