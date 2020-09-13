Популярна співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова показала, як розважається з коханим

Знаменитість опублікувала спільні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. На знімку вона відображена в обіймах свого бойфренда Яніса в концертному залі. Анна Седокова для світського заходу вбралася в картатий костюм з відвертим топом, який зробив акцент на її грудях. Її молодий чоловік позував у чорній футболці, білих штанях і бейсболці козирком назад. Судячи з кадру, співачка розімліла в руках свого коханого.

"Фотографії завжди не чіткі, коли події яскраві ❤️ @klavacoca вчора був дивовижний концерт. Добрий і нескінченно талановитий. Ми вітаємо тебе, твою команду і Сім'ю з таким величезним успіхом 🤗 ти приклад того, що ніколи не потрібно здаватися. А ще робити свою улюблену справу. Твої пісні в саме серце", - поділилася Анна Седокова враженнями від виступу своєї колеги Клави Коки.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку з приводу зовнішності співачки, деякі дорікнули їй у зловживанні "фотошопом":

"Красунчики 😍"; "Ганнуся, ви принадна"; "Ви тут на себе не схожі, нібито фотошоп"; "Переборщила з фотошопом на обличчі"; "Який класний костюм! Гармата! Анна, ви дуже ефектна!🍓 👌 👌 👌 👌 💚 "; "Ви дуже красива пара, любові вам! 😘 🤗 👍 "; "Чоловік чіткий і ти красуня"; "У тебе обличчя ніби прифотошоплене 😂 😂 😂 Ганнуся, люблю тебе! Я щаслива що ти теж щаслива!😍".

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