На фоне объявившейся беременной "подружки" Тарзана, в сети вспомнили о желании Наташи Королевой завести второго ребенка
47-летняя певица, которая уже почти 20 лет замужем за стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко - настоящее имя артиста, - ред.), разоткровенничалсь в одном из интервью, пишет "СтарХит".
Так, Наташа вспомнила о, наверное, самом трудном периоде в жизни - выкидыше. Когда артистка забеременела во второй раз, разразился громкий скандал: ее интимные снимки вместе с супругом просочились в СМИ. Из-за сильных волнений Королева попала в больницу. К сожалению, малыша не удалось сохранить.
«На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить», — вспоминает Наташа.
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Со временем звезда вернулась к прежней жизни. По ее словам, ей помогли медитации, музыка и поддержка близких людей.
«Не так давно я снова заикнулась. «Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть, что взять у меня». Архип (18-летний сын Наташи, - ред.) сразу сказал: «Не надо, я не хочу». Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: «Не знаю». Кажется, надо внуков ждать», — поделилась Наташа.
Напомним, в сети не утихает скандал вокруг пошатнувшейся семейной идиллии Королевой и Тарзана. Дело в том, что объявилась 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, заявившая, что ждет ребенка от Сергея. Девушка обратилась к адвокату.
Тарзан под весом неоспоримых доказательств уж было опубликовал у себя в Инстаграм признание в измене, как внезапно его удалил. В частности, в своем видеообращении артист пожаловался, что, мол, был "одурен какими-то веществами", а также обвинил актрису в крупной краже.
Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".
Как сообщала Politeka, покаявшийся в изменах Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг.
Также Politeka писала, что отчаявшаяся Королева после скандала с изменой Тарзана напугала фото под водой: "Такое не прощают!".