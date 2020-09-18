В Україні планують суттєве підвищення мінімальної заробітної плати

Як повідомляє Politeka.net, про це під час презентації у Верховній Раді держбюджету на 2021 рік заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, на 2021 рік заплановано кілька підвищень мінімальної заробітної плати. З 1 січня зарплата зросте з 5 до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень. Таким чином співвідношення мінімальної зарплати і середньої зарплати в 2021 році зросте до 45-48%.

У Мінфіні підрахували, що на підвищення мінімалки додатково витратять 41 млрд гривень. Натомість це дозволить підвищити зарплати працівників бюджетної сфери, у тому числі медиків та вчителів. У відомстві зазначили, що економічні умови дозволяють здійснити поетапне зростання мінімалки.

Відзначимо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 5 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в 2021 році крім підвищення зарплат може з'явитися можливість і для підвищення виплат пенсіонерам. Таку думку висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, економіка України починає відновлюватися. Це означає, що в бюджеті з'являться можливості для підвищення соціальних стандартів, адже дохідна частина бюджету серйозно зросте.

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