В Україні планують суттєве підвищення мінімальної заробітної плати
Як повідомляє Politeka.net, про це під час презентації у Верховній Раді держбюджету на 2021 рік заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.
За його словами, на 2021 рік заплановано кілька підвищень мінімальної заробітної плати. З 1 січня зарплата зросте з 5 до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень. Таким чином співвідношення мінімальної зарплати і середньої зарплати в 2021 році зросте до 45-48%.
У Мінфіні підрахували, що на підвищення мінімалки додатково витратять 41 млрд гривень. Натомість це дозволить підвищити зарплати працівників бюджетної сфери, у тому числі медиків та вчителів. У відомстві зазначили, що економічні умови дозволяють здійснити поетапне зростання мінімалки.
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Відзначимо, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 5 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що в 2021 році крім підвищення зарплат може з'явитися можливість і для підвищення виплат пенсіонерам. Таку думку висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, економіка України починає відновлюватися. Це означає, що в бюджеті з'являться можливості для підвищення соціальних стандартів, адже дохідна частина бюджету серйозно зросте.
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