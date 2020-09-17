В Верховной Раде приняли решение о повышении суммы минимальной зарплаты. Чем это обернется для украинцев - объясняет эксперт

С 1 сентября этого года минимальная оплата труда в Украине составляет 5000 гривен. Повышения планируются также провести с 1 января 2021 года до 6000 грн, и с 1 июля - до 6500 грн. Эксперт Василий Поворозник объяснил, чем могут обернуться увеличение "минималки", пишет УНИАН.

Специалист во время своей онлайн-конференции отметил, что повышение может вынудить часть малого и среднего бизнеса вести теневую экономику, чтобы снизить налоговое давление.

Увеличение зарплат неизбежно приведет к увеличению ряда налогов и сборов. Работодатели, которые оплачивают труд сотрудников официально, в том числе малый и средний бизнес, почувствуют большую нагрузку, ведь вырастут налоги для ФОПов, например, ЕСВ.

Не исключено, что предприниматели будут переводить своих работников в "тень", или другим способом оптимизировать налоговые отчисления.

Напомним, эксперт рынка труда Татьяна Пашкина сообщила, что в Украине вероятен резкий рост безработицы и снижения зарплат.

К такому печальному сценарию следует готовиться в случае второй волны китайского вируса и вызванного ею карантина.

По словам специалиста, во время первой волны люди смогли себя обезопасить, благодаря финансовой подушке, однако в этот раз они не успели накопить сбережения.

Напомним, сегодня без особого труда можно найти сотни вакансий, куда требуются люди без специальных навыков. Чаще всего без опыта готовы взять официантом, продавцом, администратором и т.п. Однако будущему сотруднику следует сразу уточнить размер зарплаты и сроки выплат.

Напомним, что зарплаты украинцев взлетят, озвучены новые суммы: "Увеличатся на...".

Как сообщала Politeka, украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…».

Также Politeka писала, что прожиточный минимум в Украине изменят: как это отразится на зарплатах, "с 1 января...".