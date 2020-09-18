В Украине планируют существенное повышение минимальной заработной платы

Как сообщает Politeka.net, об этом во время представления в Верховной Раде Госбюджета на 2021 год заявил глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, на 2021 год запланировано несколько повышений минимальной заработной платы. С 1 января зарплата вырастет с 5 до 6 тысяч гривен, а с 1 июля – до 6,5 тысяч гривен. Таким образом соотношение минимальной зарплаты и средней зарплаты в 2021 году вырастет до 45-48%.

В Минфине подсчитали, что на повышение минималки дополнительно потратят 41 млрд гривен. Зато это позволит повысить зарплаты работников бюджетной сферы, в том числе медиков и учителей. В ведомстве отметили, что экономические условия позволяют осуществить поэтапный рост минималки.

Отметим, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в 2021 году помимо повышения зарплат может появиться возможность и для повышения выплат пенсионерам. Такое мнение выразил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, экономика Украины начинает восстанавливаться. Это значит, что в бюджете появятся возможности для повышения социальных стандартов, ведь доходная часть бюджета серьезно вырастет.

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