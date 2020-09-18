Опираясь на госбюджет-2021, президент Владимир Зеленский рассказал о некоторых повышениях, которые следует ожидать украинцам

В частности, гарант заявил о поставленной задаче повысить социальные выплаты некоторым категориям граждан, передает РБК-Украина. По его словам, рост зарплат коснется ученых, учителей и медиков, а также поднимется социалка "на сколько это можно" пенсионерам.

При этом президент подробнее остановился на пенсиях, комментируя, будут ли в Украине выплаты европейского уровня. В частности, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.

На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

Что же касается выплат европейского уровня то, по словам Зеленского, не стоит ждать того, что это случится сразу, но в ближайшие несколько лет все изменится.

"Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - объяснил Зеленский.

Напомним, при разработке проекта госбюджета-2021 учитываются дополнительные расходы в размере 47 млрд гривен. Эти средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, комментируя повышение в 2021 минимальной зарплаты, что будет происходить в два этапа: с начала года до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Кроме того, согласно новому проекту госбюджета, вырастет и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - на 9,3% (с 1769 до 1934 грн.).

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