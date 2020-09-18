Опираясь на госбюджет-2021, президент Владимир Зеленский рассказал о некоторых повышениях, которые следует ожидать украинцам
В частности, гарант заявил о поставленной задаче повысить социальные выплаты некоторым категориям граждан, передает РБК-Украина. По его словам, рост зарплат коснется ученых, учителей и медиков, а также поднимется социалка "на сколько это можно" пенсионерам.
При этом президент подробнее остановился на пенсиях, комментируя, будут ли в Украине выплаты европейского уровня. В частности, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.
На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.
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Что же касается выплат европейского уровня то, по словам Зеленского, не стоит ждать того, что это случится сразу, но в ближайшие несколько лет все изменится.
"Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - объяснил Зеленский.
Напомним, при разработке проекта госбюджета-2021 учитываются дополнительные расходы в размере 47 млрд гривен. Эти средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам.
Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, комментируя повышение в 2021 минимальной зарплаты, что будет происходить в два этапа: с начала года до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.
Кроме того, согласно новому проекту госбюджета, вырастет и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - на 9,3% (с 1769 до 1934 грн.).
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