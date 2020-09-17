В 2021 году в бюджете Украины появятся новые возможности для повышения пенсий украинцам

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Politeka.

"Будет лучше, потому что экономика начинает восстановление. Прогноз Кабмина (4,5% роста) полностью совпадает с прогнозом Нацбанка и ведущих рейтинговых агентств, международных инвестиционных компаний и корпораций, МВФ", – пообещал чиновник.

По словам Устенко, в связи с прогнозируемым ростом ВВП и появятся дополнительные возможности для госбюджета касаемо роста соцвыплат.

"Доходная часть госбюджета увеличивается, это позволяет не только индексировать пенсии... Будут возможности по увеличению минимального уровня пенсий на значительные величины, плюс все пенсии увеличиваются", – сказал советник Зеленского.

На уточняющий вопрос, найдутся ли для этих целей финансы, Олег Устенко ответил утвержительно: "Да, дефицит госбюджета уменьшается, он уходит от отметки 7,5% до 6% ВВП".

Politeka писала, что Кабинет министов Украины упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи. Коснется это неработающих малообеспеченных украинцев, а также лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и их законных представителей.

Так, согласно постановлению, которое привело в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной матпомощи, вышеозначенные категории украинцев смогут подавать документы для получения материальной помощи не только в органы соцзащиты, но и центры предоставления админуслуг.

Напомним, повышение пенсий украинцам, в Кабмине сообщили о важном решении.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий под вопросом, украинцев предупредили о новых проблемах: "Больше всех пострадают...".

Также Politeka писала, что зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.