В 2021 году в бюджете Украины появятся новые возможности для повышения пенсий украинцам
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Politeka.
"Будет лучше, потому что экономика начинает восстановление. Прогноз Кабмина (4,5% роста) полностью совпадает с прогнозом Нацбанка и ведущих рейтинговых агентств, международных инвестиционных компаний и корпораций, МВФ", – пообещал чиновник.
По словам Устенко, в связи с прогнозируемым ростом ВВП и появятся дополнительные возможности для госбюджета касаемо роста соцвыплат.
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"Доходная часть госбюджета увеличивается, это позволяет не только индексировать пенсии... Будут возможности по увеличению минимального уровня пенсий на значительные величины, плюс все пенсии увеличиваются", – сказал советник Зеленского.
На уточняющий вопрос, найдутся ли для этих целей финансы, Олег Устенко ответил утвержительно: "Да, дефицит госбюджета уменьшается, он уходит от отметки 7,5% до 6% ВВП".
Politeka писала, что Кабинет министов Украины упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи. Коснется это неработающих малообеспеченных украинцев, а также лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и их законных представителей.
Так, согласно постановлению, которое привело в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной матпомощи, вышеозначенные категории украинцев смогут подавать документы для получения материальной помощи не только в органы соцзащиты, но и центры предоставления админуслуг.
Напомним, повышение пенсий украинцам, в Кабмине сообщили о важном решении.
Как сообщала Politeka, повышение пенсий под вопросом, украинцев предупредили о новых проблемах: "Больше всех пострадают...".
Также Politeka писала, что зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.