Популярний російський співак Філіп Кіркоров порадував новою порцією знімків з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіжі фото поп-король опублікував у себе в Instagram. Кіркоров наплював на поради позбутися сивини і вирішив щосили насолодитися відпочинком. Він не став позбавлятися від молодіжних кісок. Навпаки, вибрав для прогулянки білу сорочку з візерунком і квітчасті шорти.

Кіркоров позував біля моря і невеликого вітрильника. Виглядав він дуже щасливим і життєрадісним.

«До деяких фотографій не хочеться писати текст, а додати до них звукову доріжку ... Ви б яку пісню прикріпили? Діліться!",- підписав фото Кіркоров.

Шанувальники стали писати в коментарях пісні, які ідеально підійшли б для сонячних фотографій виконавця. Крім цього, Філіпу залишили масу приємних відгуків про його зовнішній вигляд.

"О, Мій Бог! Яка краса! Філіп улюблений! Чарівний, чудовий! Я люблю тебе!", "Сінбад-мореплавець", "яка краса, підкорювач морів! Тут навіть кілька ваших пісень Філіп підійшли б!", "Який же ви сонячний", "яскравість цього фото зашкалює. Бомба", "Філя красунчик", "які милі і красиві фотографії Філіп!", "Пірат", - пишуть користувачі мережі.

Пост співака за 40 хвилин зібрав понад 8 тисяч лайків.

Нагадаємо, що над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "а сумочка ваша або дітей?".

Як повідомляла Politeka, сивий Кіркоров в квітчастій сорочці спантеличив схожістю зі знаменитим родичем: "з роками став...".

Також Politeka писала, що щасливий Кіркоров пристрасно розцілував Пугачову, схопивши за місце, що випирає: "Ти розбиваєш мені серце".