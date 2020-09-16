Російський виконавець Філіп Кіркоров поділився особистим фото з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував знімок, на якому позував в чорних штанях, квітчастій сорочці і шльопанцях в тон сорочки. Філіп сидів на диванчику на тлі басейнів і нічного міста. Волосся у виконавця було заплетене в кіски, але біля коріння виднілася сивина.
"Вечоріло... Красиво вечоріло. У такі магічні вечори ми створюємо музику для Євробачення з моїми друзями. Отже, починається диво!",- підписав фото Кіркоров.
За годину пост зірки зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях Філіпу залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто присоромив співака за запущений вигляд, порадивши йому пофарбувати волосся. Крім цього, шанувальники помітили, що Кіркоров стає схожим на свого знаменитого батька Бедроса Кіркорова.
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"Краса!", "Сивину терміново прибрати", "відчувається буде жаришка", "з роками став схожий на свого батька", "красивий, без понтів і пафосу!))) Ось він, справжній наш Філіп Кіркоров", "Красивий чоловік!!! Сивина пасує!!! Супер!", "Класний такий, умиротворений, справжній якийсь!", "Чарівно виглядаєте", "красень чоловік!", - пишуть користувачі мережі.
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