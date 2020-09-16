Російський виконавець Філіп Кіркоров поділився особистим фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував знімок, на якому позував в чорних штанях, квітчастій сорочці і шльопанцях в тон сорочки. Філіп сидів на диванчику на тлі басейнів і нічного міста. Волосся у виконавця було заплетене в кіски, але біля коріння виднілася сивина.

"Вечоріло... Красиво вечоріло. У такі магічні вечори ми створюємо музику для Євробачення з моїми друзями. Отже, починається диво!",- підписав фото Кіркоров.

За годину пост зірки зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях Філіпу залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто присоромив співака за запущений вигляд, порадивши йому пофарбувати волосся. Крім цього, шанувальники помітили, що Кіркоров стає схожим на свого знаменитого батька Бедроса Кіркорова.

"Краса!", "Сивину терміново прибрати", "відчувається буде жаришка", "з роками став схожий на свого батька", "красивий, без понтів і пафосу!))) Ось він, справжній наш Філіп Кіркоров", "Красивий чоловік!!! Сивина пасує!!! Супер!", "Класний такий, умиротворений, справжній якийсь!", "Чарівно виглядаєте", "красень чоловік!", - пишуть користувачі мережі.

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