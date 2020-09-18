Зірка популярного серіалу "Свати" від Студії "Квартал 95" Ольга Ковальова здивувала одкровенням

Про це передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, 57-річна заслужена артистка Росії зізналася, що не може неупереджено дивитися ті фільми, в яких знімалася.

"Моя справа-зніматися, грати. По суті, я виробляю якийсь продукт, а ще й дивитися свою продукцію... вважаю це трохи дивним. При цьому адекватно оцінювати власну роботу я не вмію. Тому що я людина емоційна – не можу дивитися неупереджено. Відразу згадую ті стосунки, що були на знімальному майданчику, людей. Тому, щоб я хоч якось зберегла своє здоров'я, краще не буду дивитися",- написала актриса.

На фото-Людмила в оточенні інших акторів, які зіграли в "Сватах", сидить на лавочці у дворі багатоповерхового будинку.

Шанувальникам сподобалося повідомлення Артем'євої, про що вони і написали в коментарях.

"Супер актори!!! Спасибі за дитинство!!!👍 👍 👍 Хлопці, дорогі, які ж ви всі круті 👍! Обожнюю Вас👏 🔥♥️ спасибо дякую Вам за вашу творчість. Мені дуже подобається, як ви граєте. Дивлюся фільми з вашою участю з великим задоволенням.",- пишуть люди.

Politeka писала, що зірка популярного серіалу " Свати "від Студії" Квартал 95 " Тетяна Кравченко підкорила милим образом і поділилася своїми роздумами про життя. На знімку виконавиця ролі Валюхи в "Сватах" позувала в ніжній біло-рожевій блузці. Її образ доповнює легкий, ледь помітний макіяж, а також елегантний набір прикрас з сережок і кольє. Волосся актриси укладені у високу зачіску.

"Життя я розглядаю як подорож в човні по звивистій річці з неймовірно красивими берегами. І якщо навіть весь хор П'ятницького буде мені кричати, що попереду обрив або водоспад, Я все одно буду отримувати задоволення від того, яке сонце на небесах", - наводять шанувальники знаменитості її цитату.

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