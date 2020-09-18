Відома співачка Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним зворушливо привітали дітей

Пара постійно знаходиться в центрі обговорень і пліток, проте самі артисти їх ніяк не коментують. Вони зайняті вихованням своїх діток. 18 вересня 2013 року Максим Галкін і Алла Пугачова стали батьками. Причому пара приховувала новину про поповнення до останнього момент від знайомих і родичів.

Завдяки кріогенному заморожуванню яйцеклітин співачки, сурогатна мати змогла виносити дітей зірок. Ліза і Гаррі з'явилися на світ в одній з клінік США. Сьогодні діти якраз святкують своє Семиріччя.

З цього приводу батьки вирішили зняти сімейне відео. Варто відзначити, що на тлі чуток про розлучення кожне відео пари піддається бурхливому обговоренню. Максиму приписують зради і нових коханок, в той час як постарілу артистку критикують за чергову пластику обличчя і схуднення.

На відео ж видно, що пара насправді щаслива і цілком добре себе почуває в обіймах один одного. Шанувальники тут же приєдналися під відео, представленому на фан-акаунті в Instagram, до привітань зірок:

"З днем народження дітки 💖 💖 💖 💖добрі, виховані щастя вам і батькам. 🌹 🌹 🌹 ", "Чудові! Так тримати!!!!", "З днем Народження Тебе Гаррі і тебе Лизок! 🤝 🏻 💋 🙏 ", » Нехай будуть щасливі👏», «щастя і здоров'я вам всім прекрасные прекрасні діти❤❤️», «в добру путь👏 👏 👏❤️».

Ми також писали, що Максим Галкін показав кадр з повсякденного життя зі своєю дружиною Аллою Пугачовою після чуток про розлучення. Відео артист зняв у салоні автомобіля і оприлюднив у своєму Intagram-акаунті. На ньому можна побачити Аллу Пугачову, разом з якою вони їдуть кудись у справах.

"Ну говори що-небудь", - почала бесіду Алла Борисівна.

«А що я повинен сказати?",- відповідає їй Галкін.

"Ми їдемо, їдемо їдемо в далекі краї, хороші сусіди", - проспівала відому пісеньку Примадонна, а потім стала весело сміятися.

"Коротше, Всім привіт", - кажуть після паузи знаменитості.

Як відомо, Максим Галкін і Алла Пугачова перебувають у шлюбі вже майже 20 років. У них народилися двоє чудових дітей-Ліза і Гаррі. Але при цьому Максим продовжує активно розвивати свою кар'єру артиста. Користувачі мережі миттєво почали коментувати побачене.

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