Відома модель Сьюзі Кортес показала себе і розповіла про анонс

На фото Сьюзі здалася в черевиках і панчохах. Образ красуня доповнила стрінгами і футболкою, яку вирішила задерти максимально високо. Кортес взялася руками за свої груди, демонструючи її пружність. Модель стояла біля воріт на газоні, а поруч можна побачити м'яч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Анонс", - підписала кадр Сьюзі, натякаючи, що ще будуть знімки з цієї серії.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене сьогодні день народження"," привіт, красива гуаш"," прекрасна жінка, цілу"," яка краса любові", " ефектно дуже красиво ...", "Ти прикінчиш мене ось так", "смачна", "Бог, спасибі за створення цієї жінки".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель і двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", Сьюзі Кортес, показала пікантний образ.

Бразильська модель вирішила поділитися знімком, який вже майже перейшов межі пристойності. На кадрі вона позувала повністю голою, на радість багатотисячної армії фанатів.

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