38-летняя прима-балерина, судья четырех сезонов шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар обрадовала поклонников

Как передает Politeka.net, звезда поделилась радостной новостью в своих "сториз" в Инстаграм. Кухар предстала на кадрах на сцене, объявив о новом спектакле "Кармен-Сюита", который должен состояться 26 сентября в Национальной опере Украины в Киеве.

"Друзья, наконец-то... Нет сил скрывать от вас эту новость! Уже в ближайшем будущем наш самый любимый спектакль в Киеве! Мы очень соскучились и ждем вас! Спектакль состоится по всем нормам МОЗ Украины", - говорится в подписи.

Кухар в красно-черном сценическом наряде продемонстрировала часть выступления вместе со своим партнером.

Ранее мы сообщали, в сети много шума наделал конфликт Кухар с Ольгой Фреймут, участницей нового сезона "Танців з зірками". Последняя, раздосадованная низкой оценкой судьи, выпалила, что лучше бы Екатерина сходила в церковь и покаялась вместо того, чтобы судить.

Член жюри не смолчала и тоже колко ответила Фреймут:

"Оля, дорогая моя, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой. А потом мы пойдем к моей куме - психотерапевту Наталье Холоденко, она примет нас без очереди".

Стоит отметить, многие в соцсети поддержали Фреймут.

"Тільки Оля могла поставити на місце Кухар😆😆👍, классс!!!"; "Нарешті !!!! Ура, хтось відповів і поставив на місце хамку!"; "Оля умница, сделала Кухар, браво!"; "Оля красотка, так корректно и красиво заткнула Кухар. 👍", - писали в комментариях под видео в Инстаграм.

Позднее Фреймут прокомментировала случившееся, объяснив, что самба, которая и стала причиной распрей, "далась ей тяжело".

"Работали над этим танцем 47 часов - 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью (Илья Падзина - партнер Ольги в "Танцях з зірками", - ред.) отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться. В пятницу узор сложился. В эфире из-за шока я станцевала только какой-то эскиз от задуманного", - делилась переживаниями телеведущая.

Напомним, что звезда "Танців з зірками" резко ответил недовольной Кухар: "Посмотрел бы я, Катя, как вы..."