Спираючись на держбюджет-2021, президент Володимир Зеленський розповів про деякі підвищення, які слід очікувати українцям

Зокрема, гарант заявив про поставлене завдання підвищити соціальні виплати деяким категоріям громадян, передає РБК-Україна. За його словами, зростання зарплат торкнеться вчених, вчителів і медиків, а також підніметься соціалка "на скільки це можна" пенсіонерам.

При цьому президент докладніше зупинився на пенсіях, коментуючи, чи будуть в Україні виплати європейського рівня. Зокрема, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років.

На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Що ж стосується виплат європейського рівня то, за словами Зеленського, не варто чекати того, що це трапиться одразу, але в найближчі кілька років все зміниться.

"Чи варто очікувати, що вона відразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. З наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, в будь-якому випадку, за кілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, при розробці проекту держбюджету-2021 враховуються додаткові витрати в розмірі 47 млрд гривень. Ці кошти підуть на підвищення зарплат бюджетникам.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев, коментуючи підвищення в 2021 мінімальної зарплати, що буде відбуватися в два етапи: з початку року до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Крім того, згідно з новим проектом держбюджету, зросте і прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - на 9,3% (з 1769 до 1934 грн.).

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