Красуня звела з розуму всіх

Британська модель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася красою в халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Демі Роуз позує в одному халаті, який елегантно розкрився, оголивши форми знаменитості. Однак, як можна помітити, це ні краплі не збентежило красуню.

Роуз продовжила грайливо заглядати в кадр, демонструючи красиву посмішку. Доповнювали образ знаменитості ефектний макіяж і сережки. А ось шанувальників вона вирішила позбавити т можливості що-небудь говорити - фотографія була розміщена в Сторіс моделі.

Крім цього, Роуз також наклала поверх знімка стікер у вигляді Kitty.

До цього ми розповідали, що популярна британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в міні-сукні з екстремальним декольте

"Повернення сек*уальності", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує в ефектному чорному-міні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. У якийсь момент модель вирішила нагнутися, через що в кадр потрапили її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.