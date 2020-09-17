Британская модель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась красотой в халате
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованном снимке Деми Роуз позирует в одном халате, который элегантно раскрылся, обнажив формы знаменитости. Однако, как можно заметить, это ни капли не смутило красотку.
Роуз продолжила игриво заглядывать в кадр, демонстрируя красивую улыбку. Дополняли образ знаменитости эффектный макияж и серьги. А вот поклонников она решила избавить т возможности что-либо говорить – фотография была размещена в Сторис модели.
Помимо этого, Роуз также наложила поверх снимка стикер в виде Kitty.
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До этого мы рассказывали, что популярная британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в мини-платье с экстремальным декольте
«Возвращение сек*уальности», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в эффектном черном-мини, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. В какой-то момент модель решила нагнуться, из-за чего в кадр попали ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.