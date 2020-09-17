Красотка свела с ума всех

Британская модель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась красотой в халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Деми Роуз позирует в одном халате, который элегантно раскрылся, обнажив формы знаменитости. Однако, как можно заметить, это ни капли не смутило красотку.

Роуз продолжила игриво заглядывать в кадр, демонстрируя красивую улыбку. Дополняли образ знаменитости эффектный макияж и серьги. А вот поклонников она решила избавить т возможности что-либо говорить – фотография была размещена в Сторис модели.

Помимо этого, Роуз также наложила поверх снимка стикер в виде Kitty.

До этого мы рассказывали, что популярная британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в мини-платье с экстремальным декольте

«Возвращение сек*уальности», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в эффектном черном-мини, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. В какой-то момент модель решила нагнуться, из-за чего в кадр попали ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.